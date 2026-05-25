Bayram mesaisi, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi resmi tatil olarak kabul edilen günlerde çalışan işçilere ödenen ek ücrettir. Peki, Bayram mesaisi ücreti ne kadar ve nasıl hesaplanır? Bayram mesai ücreti ne zaman yatar?

BAYRAM MESAİ ÜCRETİ NEDİR?

Bayram mesai ücreti, resmî tatil günlerinde çalışan işçilere ödenen ek ücret anlamına gelir ve Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanunu’na göre hesaplanır. Bayram günü çalışmak yüzde 100 zamlı ücret anlamına gelir.

BAYRAMDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

İlave ücret sadece arife günü ile bayram günleri çalışanlara verilir. Kurban bayramı 26 Mayıs Salı günü saat 13:00’te başlayıp 30 Nisan Cumartesi günü sona ereceği için, bu tarihlerde çalışan işçilere ilave ücret verilecek. Bu sürenin tamamında çalışan işçiye arife gününden başlamak üzere 3,5 gün ilave ücret ödenecek.

İş Kanununa göre, işçiler 6 gün çalıştıkları takdirde 7. gün hafta tatiline hak kazanırlar. Yedinci günün cumartesi ya da pazartesi olması gerekmez. Önemli olan işçinin aralıksız 6 gün çalışmış olmasıdır. İşçinin 6 günlük çalışmayı izleyen 7. günde kesintisiz 24 saat dinlenme hakkı vardır. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, işçinin hafta tatiline denk gelen bayram çalışması için 1,5 günlük ilave ücret ödenmesi gerekir. Örneğin 23 Mayıs Cumartesi günü haftalık iznini kullandıktan sonra pazar gününden itibaren aralıksız 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar çalışan bir işçi için 30 Mayıs hafta tatilidir. Bu işçiye bayram çalışması nedeniyle 4 gün ilave ücret ödenmesi gerekir.

Aynı işçi hafta tatilini 24 Mayıs Pazar günü yapmış olsaydı ve pazartesi gününden itibaren bayramın son gününe kadar çalışsaydı bu kez 4 gün yerine 3,5 günlük ilave ücret verilmesi gerekecekti.

BAYRAM MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Resmî tatil günlerinde çalışan bir işçi için iki farklı durum vardır:

1. Bayram günü çalışmazsa

Çalışmasa bile o günün ücretini tam alır.

Yani maaşından kesinti yapılmaz.

2. Bayram günü çalışırsa

Normal günlük ücretine bir günlük ücret daha eklenir.

Yani toplamda 2 günlük ücret kazanmış olur.

ÖRNEK BAYRAM MESAİSİ HESAPLAMA TABLOSU

Örneğin aylık maaşın 30.000 TL olduğunu düşünelim.

Günlük ücret hesaplanır

30.000 ÷ 30 = 1.000 TL

Bayram günü çalışılırsa

Normal günlük ücret: 1.000 TL

Bayram mesai ücreti: 1.000 TL

Toplam: 2.000 TL