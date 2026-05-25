25.05.2026 21:31:00
İbrahim Anlaşmaları nedir, ne demek? İbrahim Anlaşmaları hangi ülkeleri kapsıyor?

Trump; Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan’a çağrı yaparak İbrahim Anlaşmaları'na katılmalarını istedi. Peki, İbrahim Anlaşmaları nedir, ne demek? İbrahim Anlaşmaları hangi ülkeleri kapsıyor?
İbrahim Anlaşmaları yeniden gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde yer alan tüm ülkelerin “zorunlu olarak” İbrahim Anlaşmaları kapsamına dahil edilmesini istedi. Peki, İbrahim Anlaşmaları nedir, ne demek? İbrahim Anlaşmaları hangi ülkeleri kapsıyor?

İBRAHİM ANLAŞMALARI NE DEMEK?

İbrahim Anlaşmaları, İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında ilişkileri tamamen normalleştirmek, diplomatik bağlar kurmak ve bölgesel iş birliğini artırmak amacıyla imzalanan bir dizi ikili anlaşmaya verilen ortak isimdir.

ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda ilk resmi adım 15 Eylül 2020 tarihinde Washington'daki Beyaz Saray'da atılmıştır. Bu hamle, 1994 yılında İsrail ile Ürdün arasında imzalanan barış antlaşmasından tam 26 yıl sonra, bir Arap ülkesinin İsrail ile imzaladığı ilk normalleşme belgesi olma özelliğini taşır.

İBRAHİM ANLAŞMALARINA HANGİ ÜLKELER DAHİL?

Anlaşmanın mimarı olan ve arabuluculuk rolünü üstlenen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ana aktör İsrail'in yanı sıra, sürece dahil olarak ilişkilerini resmen normalleştiren Arap ülkeleri şunlardır:

