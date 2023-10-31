BBVA'dan Türkiye açıklaması: 'Vergi artışı sebebiyle...'

Yayınlanma: 31.10.2023 - 11:18

Güncelleme: 31.10.2023 - 11:18

Garanti BBVA'nın ana ortağı bankanın net kârı üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 13 artışla 2,08 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bankanın net faiz geliri ise yüzde 23 arttı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, İspanya'nın en büyük ikinci bankası için analistler 2,02 milyar Euro net kâr bekliyordu. BBVA'nın İspanya kârı beklentiyi aşarken Meksika kârı analist beklentilerinin paralelinde geldi.

Öte yandan, BBVA Türkiye'de enflasyon muhasebesi kaynaklı düzeltme ve vergi artışı sebebiyle sürpriz bir şekilde zarar kaydetti.

BBVA, Avrupa ve Meksika'da yükselen borçlanma maliyetlerinden avantaj sağladı. Son dönemde hisse geri alım programını da başlatan banka yatırımcılarına 1 milyar Euro'ya kadar tutarı iade etmiş oldu.

BBVA hisseleri bu yıl yüzde 33 ralli yaptı ve yüzde 8 yükselen Stoxx 600 Bankalar endeksinin üzerinde bir performans sergiledi.