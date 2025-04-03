Trump'ın tarifelerine dünya ülkelerinden tepki yağıyor! 'Tamamen yersiz, yanlış bir hamle'

JAPONYA

Başbakan İşiba Şigeru, Trump’ın tarifelerini “endişe verici” olarak nitelendirirken, bu kararın ikili ekonomik ilişkiler ve küresel ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını savundu. Ekonomi Bakanı Muto Yoji ise, hükümetin ulusal çıkarları korumak için farklı stratejilere yöneleceğini ifade etti.