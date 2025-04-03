Trump'ın tarifelerine dünya ülkelerinden tepki yağıyor! 'Tamamen yersiz, yanlış bir hamle'
ABD Başkanı Trump’ın, 185 ülkeye karşı gümrük tarifesi uygulama kararına dünya genelinden sert tepkiler geldi. Avustralya, Japonya ve Avrupa Birliği gibi ülkeler, bu adımın küresel ticaret için tehlikeler yarattığını ve karşılık vereceklerini açıkladı. Tarife savaşının, dünya ekonomisini olumsuz etkileyebileceği uyarıları yapılırken, birçok ülke ABD ile görüşme yollarını arıyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, 185 ülkeye karşı uygulayacağı gümrük tarifeleri ve yüzde 10’luk temel tarife oranı açıklaması dünya genelinde büyük tepkilere yol açtı.
AVUSTRALYA
Başbakan Anthony Albanese, Trump’ın kararının “tamamen yersiz” olduğunu belirtti. Ayrıca, ABD’nin gümrük tarifelerinin, iki ülke arasındaki ortaklığa zarar verdiğini ifade etti. Muhalefet lideri Peter Dutton ise, uygulanan tarifelerin ülke ekonomisi üzerinde ciddi istihdam kayıplarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.
YENİ ZELANDA
Başbakan Christopher Luxon, ABD’nin tarifelerinin, ülkedeki ihracatı olumsuz etkileyeceğini söyledi. Luxon, ABD’li tüketicilere yüksek fiyatlar ve artan enflasyon gibi olumsuz etkiler oluşturacağını belirtti. Ayrıca, Yeni Zelanda'nın ABD'den ithal ettiği mallara uygulanan gümrük vergisi oranına ilişkin ABD yetkilileriyle görüşmeler yapacaklarını söyledi.
JAPONYA
Başbakan İşiba Şigeru, Trump’ın tarifelerini “endişe verici” olarak nitelendirirken, bu kararın ikili ekonomik ilişkiler ve küresel ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını savundu. Ekonomi Bakanı Muto Yoji ise, hükümetin ulusal çıkarları korumak için farklı stratejilere yöneleceğini ifade etti.
GÜNEY KORE
Devlet başkanına vekalet eden Han Duck-soo, ABD’nin tarifelerine karşılık vermek için hükümetin tüm imkanlarını seferber edeceğini açıkladı. Küresel ticaret savaşının durumunu “kriz” olarak nitelendiren Han, acil önlemler alacaklarını belirtti.
TAYLAND
Başbakan Paetongtarn Şinavatra, ABD ile müzakerelere girerek durumu çözmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, Tayland’ın GSYH’sının etkilenmemesi için adımlar atacaklarını belirtti.
BANGLADEŞ
Başdanışman Muhammad Yunus’un sözcüsü Shafiqul Alam, Bangladeş’in gümrük tarifeleri konusunu ABD ile ele alacaklarını belirtti. Ülkenin, ticaret ilişkilerini geliştirmek için ABD ile çalışmaya devam edeceğini ifade etti.
KANADA
Başbakan Mark Carney, ABD'ye karşı önlemler alacaklarını belirtti ancak detayları paylaşmadı. Kanada, Trump’ın mevcut tarifelerinden muaf tutulmuştu.
MEKSİKA
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin "kısasa kısas" politikası izlemeyeceğini, bunun yerine kapsamlı bir program geliştireceklerini açıkladı.
KOLOMBİYA
Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Trump’ın gümrük tarifeleri uygulama kararını “yanlış bir hamle” olarak değerlendirdi ve ABD’nin ithalat tarifelerini artırarak kendi üretim ve istihdamını artırma stratejisinin büyük bir hata olabileceğini belirtti.
POLONYA
Başbakan Donald Tusk, Trump’ın kararına karşılık verilmesi gerektiğini belirterek, dostluk ve ortaklık ilişkilerinin karşılıklı tarifeler anlamına geldiğini vurguladı.
DANİMARKA
Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, tarifelerin küresel ticareti ve istikrarı tehdit ettiğini belirterek, Avrupa için istenmeyen bir ticaret savaşının yaşandığını kaydetti.
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