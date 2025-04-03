Trump'ın tarifelerine dünya ülkelerinden tepki yağıyor! 'Tamamen yersiz, yanlış bir hamle'

Trump'ın tarifelerine dünya ülkelerinden tepki yağıyor! 'Tamamen yersiz, yanlış bir hamle'

ABD Başkanı Trump’ın, 185 ülkeye karşı gümrük tarifesi uygulama kararına dünya genelinden sert tepkiler geldi. Avustralya, Japonya ve Avrupa Birliği gibi ülkeler, bu adımın küresel ticaret için tehlikeler yarattığını ve karşılık vereceklerini açıkladı. Tarife savaşının, dünya ekonomisini olumsuz etkileyebileceği uyarıları yapılırken, birçok ülke ABD ile görüşme yollarını arıyor.

Haber Merkezi
03 Nisan 2025 Perşembe, 15:05
Trump'ın tarifelerine dünya ülkelerinden tepki yağıyor! 'Tamamen yersiz, yanlış bir hamle'

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 185 ülkeye karşı uygulayacağı gümrük tarifeleri ve yüzde 10’luk temel tarife oranı açıklaması dünya genelinde büyük tepkilere yol açtı.

Trump'ın tarifelerine dünya ülkelerinden tepki yağıyor! 'Tamamen yersiz, yanlış bir hamle'

AVUSTRALYA

Başbakan Anthony Albanese, Trump’ın kararının “tamamen yersiz” olduğunu belirtti. Ayrıca, ABD’nin gümrük tarifelerinin, iki ülke arasındaki ortaklığa zarar verdiğini ifade etti. Muhalefet lideri Peter Dutton ise, uygulanan tarifelerin ülke ekonomisi üzerinde ciddi istihdam kayıplarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Trump'ın tarifelerine dünya ülkelerinden tepki yağıyor! 'Tamamen yersiz, yanlış bir hamle'

YENİ ZELANDA

Başbakan Christopher Luxon, ABD’nin tarifelerinin, ülkedeki ihracatı olumsuz etkileyeceğini söyledi. Luxon, ABD’li tüketicilere yüksek fiyatlar ve artan enflasyon gibi olumsuz etkiler oluşturacağını belirtti. Ayrıca, Yeni Zelanda'nın ABD'den ithal ettiği mallara uygulanan gümrük vergisi oranına ilişkin ABD yetkilileriyle görüşmeler yapacaklarını söyledi.

Trump'ın tarifelerine dünya ülkelerinden tepki yağıyor! 'Tamamen yersiz, yanlış bir hamle'

JAPONYA

Başbakan İşiba Şigeru, Trump’ın tarifelerini “endişe verici” olarak nitelendirirken, bu kararın ikili ekonomik ilişkiler ve küresel ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını savundu. Ekonomi Bakanı Muto Yoji ise, hükümetin ulusal çıkarları korumak için farklı stratejilere yöneleceğini ifade etti.

Trump'ın tarifelerine dünya ülkelerinden tepki yağıyor! 'Tamamen yersiz, yanlış bir hamle'

GÜNEY KORE

Devlet başkanına vekalet eden Han Duck-soo, ABD’nin tarifelerine karşılık vermek için hükümetin tüm imkanlarını seferber edeceğini açıkladı. Küresel ticaret savaşının durumunu “kriz” olarak nitelendiren Han, acil önlemler alacaklarını belirtti.

Trump'ın tarifelerine dünya ülkelerinden tepki yağıyor! 'Tamamen yersiz, yanlış bir hamle'

TAYLAND

Başbakan Paetongtarn Şinavatra, ABD ile müzakerelere girerek durumu çözmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, Tayland’ın GSYH’sının etkilenmemesi için adımlar atacaklarını belirtti.

Trump'ın tarifelerine dünya ülkelerinden tepki yağıyor! 'Tamamen yersiz, yanlış bir hamle'

BANGLADEŞ

Başdanışman Muhammad Yunus’un sözcüsü Shafiqul Alam, Bangladeş’in gümrük tarifeleri konusunu ABD ile ele alacaklarını belirtti. Ülkenin, ticaret ilişkilerini geliştirmek için ABD ile çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Trump'ın tarifelerine dünya ülkelerinden tepki yağıyor! 'Tamamen yersiz, yanlış bir hamle'

KANADA

Başbakan Mark Carney, ABD'ye karşı önlemler alacaklarını belirtti ancak detayları paylaşmadı. Kanada, Trump’ın mevcut tarifelerinden muaf tutulmuştu.

Trump'ın tarifelerine dünya ülkelerinden tepki yağıyor! 'Tamamen yersiz, yanlış bir hamle'

MEKSİKA

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin "kısasa kısas" politikası izlemeyeceğini, bunun yerine kapsamlı bir program geliştireceklerini açıkladı.

Trump'ın tarifelerine dünya ülkelerinden tepki yağıyor! 'Tamamen yersiz, yanlış bir hamle'

KOLOMBİYA

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Trump’ın gümrük tarifeleri uygulama kararını “yanlış bir hamle” olarak değerlendirdi ve ABD’nin ithalat tarifelerini artırarak kendi üretim ve istihdamını artırma stratejisinin büyük bir hata olabileceğini belirtti.

Trump'ın tarifelerine dünya ülkelerinden tepki yağıyor! 'Tamamen yersiz, yanlış bir hamle'

POLONYA

Başbakan Donald Tusk, Trump’ın kararına karşılık verilmesi gerektiğini belirterek, dostluk ve ortaklık ilişkilerinin karşılıklı tarifeler anlamına geldiğini vurguladı.

Trump'ın tarifelerine dünya ülkelerinden tepki yağıyor! 'Tamamen yersiz, yanlış bir hamle'

DANİMARKA

Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, tarifelerin küresel ticareti ve istikrarı tehdit ettiğini belirterek, Avrupa için istenmeyen bir ticaret savaşının yaşandığını kaydetti.

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