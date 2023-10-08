BDDK açıkladı: Kredide vade kısaldı

Yayınlanma: 08.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.10.2023 - 03:00

Türkiye’deki enflasyonist ortamın yarattığı belirsizlik ve güven sorunu, son dönemde tüm ekonomik faaliyetleri de kısa vadeli hale getirdi. Bu durum bankaların kullandırdığı krediler üzerinden de izlenebiliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aylık bültenine göre Ağustos 2023 sonu itibarıyla finans kuruluşları tarafından kullandırılan nakdi kredilerin toplamı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 56.9 artarak 10 trilyon 444 milyar lirayı aştı. Bu kapsamda kısa vadeli krediler yüzde 83.2 artışla 4 trilyon 659 milyar lira, uzun-orta vadeli krediler yüzde 40.6 artışla 5 trilyon 785 milyar lira oldu. Bu verilere göre Ağustos 2022’den Ağustos 2023’e kısa vadeli kredilerin payı yüzde 38.2’den yüzde 44.6’ya çıkarken orta-uzun vadeli kredilerin payı yüzde 61.8’den yüzde 55.4’e düştü. Tarım sektörünün toplam kredilerdeki payı ise yüzde 4.8

TARIMDA HIZLI ARTIŞ

Ayrıca toplam kredilere ilave olarak Ağustos 2023 itibarıyla bankaların 172.9 milyar liralık takipteki kredi portföyü bulunuyor. Ağustos 2023 itibarıyla sektörel bazda nakdi kredilerle ilgili diğer ayrıntılar ise şöyle:

En çok kredi kullanan sektör, yıllık yüzde 50.8 artışla 2.3 trilyon liraya ulaşan imalat sanayi oldu. Toplamdaki payı yüzde 22.1. Bu sektörde yüzde 50.9 artışla 1.3 trilyon liralık kısa, yüzde 50.8 artışla 1 trilyon liralık orta-uzun vadeli kredi kullanıldı.

İkinci sırayı yüzde 12.3 pay ve yüzde 49.1 artışla 1.3 trilyon liraya ulaşan toptan perakende ticaret sektörü alıyor. Bu sektörde kısa vadeli kredi yüzde 61.5 artışla 785.1 milyar lira, orta-uzun vadeli kredi yüzde 32.9 artışla 497.5 milyar lira oldu.

Tarım sektörü ise oransal kredi artışı açısından dikkat çekiyor. Kredi büyüklüğü toplamda yüzde 105.9 artışla 497.6 milyar lira, bu kapsamda kısa vadeli krediler yüzde 96.5 artışla 173.6 milyar lira, orta-uzun vadeli krediler ise yüzde 111.3 artışla 323.5 milyar liraya ulaştı.

Öte yandan, yine bu kredi toplamı kapsamında Ağustos 2023 sonu itibarıyla kredi kartı borçları yüzde 161.1 artışla 1 trilyon 280 milyar liraya ulaştı. Kredi kartı borçlarının toplam kredilerdeki payı ise son bir yılda yüzde 7.4’ten yüzde 12.3’e yükseldi.