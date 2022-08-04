BDDK açıkladı: Yurttaş krediye yönelmeye devam ediyor

04 Ağustos 2022 Perşembe, 15:03

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 29 Temmuz itibarıyla 83 milyar 572 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 410 milyar 633 milyon liradan 6 trilyon 494 milyar 205 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 158 milyar 569 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 7 trilyon 452 milyar 425 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 927 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 29 Temmuz itibarıyla 5 milyar 553 milyon lira artışla 926 milyar 793 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 350 milyar 202 milyon lirası konut, 25 milyar 613 milyon lirası taşıt ve 550 milyar 978 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 12 milyar 664 milyon lira artarak 858 milyar 640 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 3 artışla 294 milyar 611 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 125 milyar 257 milyon lirası taksitli, 169 milyar 354 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 29 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 61 milyon lira azalarak 161 milyar 944 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 132 milyar 305 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 9 milyar 51 milyon lira artarak 1 trilyon 320 milyar 852 milyon lira oldu.