BDDK, BLG Varlık Yönetim'e faaliyet izni verdi!

Yayınlanma: 09.11.2023 - 10:11

Güncelleme: 09.11.2023 - 10:11

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK), BLG Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi.

BDDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurulun 19 Nisan 2023 tarihli kararıyla kuruluşuna izin verilen BLG Varlık Yönetim AŞ'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143'üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 6'ıncı maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verildi.