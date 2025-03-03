BDDK duyurdu: Yurttaşın kredi borçları hızla büyüyor!

Yayınlanma: 03.03.2025 - 15:21

Güncelleme: 03.03.2025 - 15:21

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçları şubat ayında da hızla yükseldi. Geçen yılın şubat ayından bu yılın aynı dönemine kadar kredi borçları büyük oranda arttı. Yılbaşından bu yana yasal takibe düşen kredi miktarı da dikkat çekici seviyelere ulaştı.

BDDK’nın 21 Şubat 2025 tarihli haftalık verilerine göre, tüketici kredileri toplamda 2 trilyon TL'yi aşarken, bireysel kredi kartı borçları da önemli seviyelere yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde kredi hacmi daha düşük seviyelerdeyken, son bir yılda yaşanan artış, yurttaşların borç yükünü daha da ağırlaştırdı.

İHTİYAÇ KREDİLERİ İLK SIRADA

Tüketici kredileri içinde en büyük pay ihtiyaç kredilerine ait olurken, konut kredileri ikinci sırada yer aldı. Yılın başından bu yana tüketici kredilerinde kayda değer bir yükseliş görüldü. Yurttaşların finansal yükü artarken, borçlanma eğiliminin sürdüğü belirtiliyor.

TAKİPTEKİ ALACAKLARDA ARTIŞ YAŞANDI

BDDK verilerine göre, ödenemeyen ve takipteki alacaklara düşen kredi miktarında da yükseliş yaşandı. Batık kredi tutarı önemli seviyelere ulaşırken, bankaların tahsil edemediği bireysel kredi kartı borçlarında da artış gözlemlendi.