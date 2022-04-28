BDDK’den bankalara döviz talimatı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) bankalardan platformlar aracılığı ile gerçekleştirdikleri döviz işlemlerini şube, hazine ve mobil bankacılığa taşımasını istedi.
BDDK’nin bankalara gönderdiği dökümanda “tüm müşterilerin direkt erişiminde olan yabancı para (YP) işlem platformlarından yeni işlem yapılmaması, limit belirlemelerinin gözden geçirilmesi, müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanması bakımından YP işlem taleplerinin şubeler, hazine birimleri, mobil ve internet bankacılığı kanalları üzerinden gerçekleştirilmesinin sağlanması gerekli görülmektedir” dedi.
Reuters’a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi iki bankacı da, BDDK’nin bankaların döviz işlemlerinde nispeten daha iyi kotasyonların bulunabildiği platformlarda kotasyonlarını genişletmesini talep ettiğini söyledi.
BDDK ilgili talebine gerekçe olarak “bankaların mevcut kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasının sağlanmasına, kaynakların ekonomik faaliyetleri desteklemeyen, rant elde etmek amacıyla kullanılmasının önlenmesine yönelik olarak? ilgili kredinin kullandırım amacına aykırı işlemlerin gerçekleştirilmemesine yönelik bankalarca gerekli görülecek kontrollerin azami seviyede oluşturulması” olarak özetledi.
BDDK’nin denetimindeki bankaların ilgili platformlarında kurumsal ve bireysel döviz altın ve benzeri işlemler yapılabiliyor. BDDK konuya ilişkin ise yorum yapmadı.
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