BDDK'den Q Yatırım Bankası kararı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Q Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi.
Q Yatırım Bankası AŞ'ye ilişkin karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kurul, 12 Ekim 2022'de kuruluşuna onay verdiği Q Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı.
Kararda, şunlar dendi: “5411 sayılı bankacılık kanununun 10’uncu maddesiyle bankaların izne tabi işlemleriyle dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmeliğin 7’nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, kurulun 12.10.2022 tarihli ve 10379 sayılı kararıyla kuruluş izni verilen Q Yatırım Bankası AŞ’ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.”
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