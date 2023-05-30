2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son dakika... 14 Mayıs milletvekili sonucu Resmi Gazete'de

Son dakika haberi... 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 18:04
Son dakika... 14 Mayıs milletvekili sonucu Resmi Gazete'de
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14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, AKP çıkardığı 268 milletvekili ile Meclis'te en çok sandalyeye sahip parti olurken CHP 169 ana muhalefette yer aldı. Yeşil Sol Parti, 61, MHP 50, İYİ Parti 43, Yeniden Refah Partisi 5 ve Türkiye İşçi Partisi ise 4 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener de, YSK Başkanlığı'nda yaptığı basın açıklamasında, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin 28 Mayıs saat 17.00'de olağanüstü itiraz sürecinin tamamlandığını ve kurulun dün yaptığı toplantıda itirazları değerlendirerek sonuçlandırdığını ifade etti.

KATILIM ORANI YÜZDE 87'NİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

"Bugün yaptığımız toplantı sonucunda 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir." bilgisini paylaşan Yener, seçimlere katılım oranının, yurt içinde yüzde 88,92, yurt dışında 53,80 olarak gerçekleştiğini, yurt içi, yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87,05 oranında katılım sağlandığını söyledi.

YENER SANDALYE SAYILARINI DA AÇIKLADI

Siyasi partilerin çıkardığı milletvekili sayılarını da paylaşan YSK Başkanı Yener, şöyle konuştu:

"Seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup, sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygıyla sunarız."


14 Mayıs 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Ahmet Yener Yüksek Seçim Kurulu Seçim Resmi Gazete

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