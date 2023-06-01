Son dakika... Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son dakika... 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı.
28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı.
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