2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son dakika... Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika... 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2023 - 15:22
Son dakika... Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı!
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28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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