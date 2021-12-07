BİM'den hisse adımı

07 Aralık 2021 Salı, 09:31

Türkiye'nin en büyük indirim market zinciri Birleşik Mağazalar (BİM), azami 450 milyon lira büyüklükte hisse geri alın programı başlattı.

Açıklamada, geri alım programının, pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle alındığı, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 5 milyon adet (5 milyon TL nominal) olarak kararlaştırıldığı, geri alım için ise ayrılacak fonun şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 450 milyon TL olarak belirlendiği belirtildi.

BİM'İN HİSSELERİ YÜKSELDİ



Açıklama sonrası BİM hisseleri dün yüzde 4.4 primle 73 liradan kapandı.

