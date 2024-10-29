‘Bedel’ emekçiye ödetilecek
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağını söylemesi gözleri gelecek yıl imzalanacak ve milyonlarca emekçiyi kapsayacak iki büyük sözleşmeye çevirdi.
Asgari ücretteki artışın sınırlı kalmasının, ardından imzalanacak kamu işçilerinin sözleşmesi ile memur toplu sözleşmesinde de zam oranlarının düşük kalmasının göstergesi olacağına dikkat çekiliyor.
Kamu çerçeve sözleşmesi yaklaşık 1 milyon, memur sözleşmesi de 7 milyona yakın emekçi ve emekliyi kapsıyor.
Etiketler: #asgari ücret #emekçi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü firmanın peyniri hileli çıktı!
- ASAL Araştırma'nın anketinde çarpıcı sonuç
- CHP'den 'normal karşılanamaz' tepkisi
- ‘Haddinizi bilecek ahlaki birikiminiz yoksa...'
- Görevden alınan Egemen Bağış sessizliğini bozdu
- Ve 'A Parti' yola çıktı
- Mısır teklif etmişti... Netanyahu'dan 'ateşkes' yanıtı!
- Narin'in ağabeyinden peş peşe paylaşım
- Dev derbide kazanan Galatasaray!
- Yolcu treni beton pompasına çarptı!