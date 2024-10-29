‘Bedel’ emekçiye ödetilecek

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

Asgari ücretteki artışın sınırlı kalmasının, ardından imzalanacak kamu işçilerinin sözleşmesi ile memur toplu sözleşmesinde de zam oranlarının düşük kalmasının göstergesi olacağına dikkat çekiliyor.

Kamu çerçeve sözleşmesi yaklaşık 1 milyon, memur sözleşmesi de 7 milyona yakın emekçi ve emekliyi kapsıyor.