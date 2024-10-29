‘Bedel’ emekçiye ödetilecek

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağını söylemesi gözleri gelecek yıl imzalanacak ve milyonlarca emekçiyi kapsayacak iki büyük sözleşmeye çevirdi.

‘Bedel’ emekçiye ödetilecek
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Mustafa Çakır
Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Asgari ücretteki artışın sınırlı kalmasının, ardından imzalanacak kamu işçilerinin sözleşmesi ile memur toplu sözleşmesinde de zam oranlarının düşük kalmasının göstergesi olacağına dikkat çekiliyor. 

Kamu çerçeve sözleşmesi yaklaşık 1 milyon, memur sözleşmesi de 7 milyona yakın emekçi ve emekliyi kapsıyor.


Etiketler: #asgari ücret #emekçi

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