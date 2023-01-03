Bedelli askerlik 2023 ne kadar olacak? 2023 bedelli askerlik ücreti belli oldu!

03 Ocak 2023 Salı, 15:57

Bedelli askerlik fiyatları memur zammının netleşmesiyle gündemdeki yerini aldı.

Ocak ve temmuz aylarında yeniden belirlenen memur maaş zamları kapsamında değişen bedelli askerlik ücretinin yeni yılda ne kadar olacağına ilişkin araştırmalar oranların netleşti.

Her yıl memur maaş zammına endekslenmiş biçimde iki kez artan bedelli askerlik fiyatının 2023 Temmuz ayına kadar geçerli olan fiyatı belli oldu.

Memura yapılan yüzde 25 zamla birlikte bedelli askerlikte yüzde 25 zamlandı.

Buna göre bedelli askerlik fiyatı 100.080,9 TL oldu. Böylece bedelli askerlik fiyatı yüz bin TL sınırını aşmış oldu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİYOR?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir.