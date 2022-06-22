Bedelli askerlik affının ayrıntıları belli oldu: Ücreti ne kadar olacak, kimler yararlanabilecek?

22 Haziran 2022 Çarşamba, 09:04

Meclis’te görüşülen "askerlik affı" yasa tasarısının ayrıntıları belli oldu. İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan, bugünkü hesaplamayla bedelli askerliğin ücretinin 56 bin 506 lira olacağını ve temmuz ayında memur katsayısı artacağından askerlik bedelinin de yükseleceğini belirtti.

Doğan, yazısında şunları kaydetti:

"Sağlık muayenesinden geçip de ‘askerliğe elverişli’ belgesi alanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek.

Meclis’te görüşülen tasarı yasalaştığında, askerlik için bedel ne zaman ödenecekse o tarihteki memur katsayısı üzerinden hesap yapılacak. Bugün için bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamı ile bugünkü 0,235445 memur katsayısının çarpımı sonucu çıkan 56.506 lira. Temmuz ayında memur katsayısı artacağından askerlik bedeli de yükselecek.

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya durumunda olanlar öncelikle 56.506 lira bedelli askerlik tutarı ödeyecek. Eğer üç yıl boyunca yoklama kaçağı ise yıllık 9.417 lira üzerinden 28.251 lira da fazla bedel ödeyecekler; böylece bedelli askerlik için ödenecek tutar 84.757 lira olacak.

Tasarı yasalaşırsa ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar için yeni bir hak tanınacak. Bu durumda olanlar yeniden müracaat etmeleri halinde dövizle askerlik bedeli üzerine 40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı -ki, bugün için bu rakam 9.417 lira- müracaat tarihinde Merkez Bankası’nca tespit edilen döviz alış kuruna göre müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ödemeleri halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar."