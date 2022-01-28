Son dakika | Bedelli askerlik yerleri açıklandı (Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?)
Son dakika | 2022 celp dönemleri ile bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerleri açıklandı.
2022 Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden duyuruldu.
2022 yılında bedelli askerlik için ödeme ve tercih yapan adaylar, e-devlet üzerinden sonuçlara oluşabiliyor.
E DEVLET ASKERLİK SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
03 Şubat 2022
03 Mart 2022
31 Mart 2022
12 Mayıs 2022
09 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
15 Eylül 2022
13 Ekim 2022
10 Kasım 2022
08 Aralık 2022
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