Beklenen iyileşme gerçekleşmedi, Merkez Bankası döviz alımını yavaşlattı: Kur stratejisi değişiyor

Yayınlanma: 23.10.2024 - 09:48

Güncelleme: 23.10.2024 - 09:48

Enflasyonda beklenen iyileşmenin gerçekleşmemesi üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur istikrarına yönelik stratejisini değiştirerek döviz satışları yerine döviz alımlarını yavaşlattı. QNB ekonomistlerinin hesaplamalarına göre, mart-temmuz döneminde aylık ortalama 22,5 milyar dolar döviz alımı yapan Merkez Bankası, eylülde bu miktarı 10,6 milyar dolara, ekimde ise geçen cuma itibarıyla 5,3 milyar dolara kadar düşürdü.

DOLAR KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar dolar artarak 159,3 milyar dolara, swap hariç net rezervler ise 3,3 milyar dolar artışla 40,5 milyar dolara yükseldi. QNB ekonomistleri, enflasyonun beklenenden daha hızlı düşmediğini, bu nedenle Merkez Bankası'nın son dönemde döviz alımlarını yavaşlatarak dolar kurundaki değer kaybını kontrol altına alınmaya çalışıldığını ifade etti. Ekonomistler, bu stratejinin olumlu rezerv görünümünü korumaya yardımcı olduğunu vurguladı.

QNB ekonomistleri Erkin Işık, Deniz Çiçek ve Kaan Özçelikkale'nin yayımladığı rapora göre, Merkez Bankası'nın analitik bilançosunda dış varlıklar 18 Ekim haftasında 2 milyar dolar arttı ve toplam döviz rezervi 159,3 milyar dolara ulaştı. Rapor, aynı hafta bankaların zorunlu karşılık ve teminat depo çerçevesinde tuttukları döviz miktarının 0,4 milyar dolar azalmasının brüt rezervi olumsuz etkilediğini, ancak net rezervin 2,3 milyar dolar artarak 60,6 milyar dolara yükseldiğini ortaya koydu. Swap hariç net rezervler ise 3,3 milyar dolar artışla 40,5 milyar dolara çıktı.

MART SONUNDAN BU YANA 96,7 MİLYAR DOLAR ALIM

Net rezerv içinde değerlendirilen yurtiçi bankalarla yapılan swap işlemlerinin 18 Ekim haftasında 1 milyar dolar azalması net rezervleri olumsuz etkilerken, altın fiyatlarındaki artış ise net rezervde 1,5 milyar dolarlık bir yükselişe neden oldu. Kamunun döviz mevduatı da aynı hafta 0,2 milyar dolar arttı. Bu gelişmeler sonucunda net rezervler geçen hafta 0,7 milyar dolar arttı. Bu rakam, diğer işlemlerle birlikte toplamda 1,6 milyar dolar döviz girişi olduğunu gösteriyor. Mart sonundan bu yana Merkez Bankası’nın toplam döviz alımı 96,7 milyar dolara, yıl başından itibaren ise 64,1 milyar dolara ulaştı.

ABD SEÇİMLERİNİN OLASI ETKİLERİ

QNB ekonomistleri, Merkez Bankası’nın döviz alım hızını azaltarak kurdaki değer kaybını yavaşlattığını belirtti. Raporda, "Bunu piyasaya döviz satarak değil, döviz alma hızını yavaşlatarak yapması, olumlu rezerv görünümünü korumaktadır. Merkez Bankası’nın mart-temmuz döneminde aylık ortalama 22,5 milyar dolar döviz alırken, eylülde bu miktarı 10,6 milyar dolara, ekimde ise 5,3 milyar dolara kadar düşürdüğünü hesaplıyoruz. Banka, bu şekilde devam eder ve dolar kuru yılı 34-34,5 seviyelerinde tamamlarsa, enflasyonun TCMB tahmin aralığının üst sınırı olan yüzde 42’nin altında kalma olasılığı yüksektir. Ancak ABD seçimlerinin yaratabileceği olası dalgalanmalar da göz önüne alındığında, döviz piyasasına zaman zaman müdahaleler gerekebilir" ifadelerine yer verildi.