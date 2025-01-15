Belediye başkanı açıkladı: 'Gençlerin işe başlaması için aracı oluyoruz'

Yayınlanma: 15.01.2025 - 14:41

Güncelleme: 15.01.2025 - 14:41

Çukurova Belediyesi’nce yapılan ve iş arayanlarla işveren firmaların buluşturulduğu "Kariyer Günleri" devam ediyor. Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay’ın başlattığı “Kariyer Günleri”nin 2025 yılı ilk buluşması Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde yapıldı.



Çukurova Belediyesi ev sahipliğinde yapılan buluşmada özel bir firması yetkilileri, iş arayan gençlerle buluştu. Firma hakkında yaptığı sunumun ardından iş fırsatlarını katılımcılara aktaran firma yetkilisi, iş arayan gençlerin sorularını yanıtladı.



İŞ ARAYAN GENÇLERDEN KOZAY’A TEŞEKKÜR



Kariyer Günlerine katılan gençler Başkan Emrah Kozay’a sağladığı imkân nedeniyle teşekkür etti. Engelli bireylerin de iştirak ettiği Kariyer Günlerinde daha sonra firma için iş başvuruları kabul edildi. Kariyer Günleri'nde çok sayıda genç iş başvuru formunu teslim ederek, yeni bir başlangıç için ilk adımı attı.

İstihdam biriminin işsizlerin umudu olduğunu belirten Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, daha önce gerçekleştirilen Kariyer Günleri'nde çok sayıdaki gencin işe başlamasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti. İstihdam Birimi’nce belli aralıklarla düzenlenen Kariyer Günleri’nin gün ve saatinin Çukurova Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulduğu da paylaşıldı.