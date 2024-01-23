Benzin fiyatlarına dev zam bekleniyor: 23 Ocak 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Döviz kuru ve petron fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren zam bekleniyor. 23 Ocak 2024 benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzinin litre fiyatına bu gece (24 Ocak Çarşamba) yarısından itibaren 1,46 TL fiyat artışı bekleniyor.
Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 36,91 TL
Motorin: 40.28 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 37,54 TL
Motorin fiyatı: 40,98 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 37.77 TL
Motorin fiyatı: 41.19TL
LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- DNA örneği eşleşti!
- Ali Babacan'dan Gaye Erkan'a çağrı!
- Muharrem İnce tarih verdi!
- Fenerbahçe'ye Melissa Vargas müjdesi
- Ve Erdoğan devreye giriyor
- Adana'da hasat ediliyor: Tanesi 7,5 TL
- ‘Tosuncuk’ cezaevinde konuştu!
- İYİ Parti Ankara adayını belirledi
- Gram altında yeni zirve!
- Altaylı'dan 'Erkan' ve 'Şimşek' yorumu!