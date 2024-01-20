Akaryakıtta tabela değişti... Motorine büyük zam pompaya yansıdı! 20 Ocak 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Döviz kurundaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Motorine gece yarısı zam geldi. Peki 20 Ocak 2024 benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 09:22
Akaryakıtta tabela değişti... Motorine büyük zam pompaya yansıdı! 20 Ocak 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma ile vergilere yapılan artışlar  benzin ile motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

18 Ocak LPG'ye ortalama 40 kuruş zam geldi.

Yeni zamlarla LPG'nin litresi İstanbul Avrupa yakasında 20.28 lira, Ankara'da 20.15 lira, İzmir'de 20 lira oldu.

MOTORİNE ZAM GELDİ

Motorin fiyatlarına gece yarısı itibarıyla 1 lira 15 kuruş zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 36,91 TL

Motorin: 39.1 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 37,54 TL

Motorin fiyatı: 39,79 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 37.77 TL

Motorin fiyatı: 40 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 


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