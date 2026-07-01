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Benzin fiyatlarına yeni zam kapıda: Akaryakıtta ibre yukarı döndü

Benzin fiyatlarına yeni zam kapıda: Akaryakıtta ibre yukarı döndü

1.07.2026 14:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Benzin fiyatlarına yeni zam kapıda: Akaryakıtta ibre yukarı döndü

ABD-İran ateşkesindeki ihlaller ve petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü baskı nedeniyle benzinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre yapılması öngörülen artışın, eşel mobil sistemi sayesinde yalnızca sınırlı bir kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.
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ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin ardından ilan edilen ateşkesin sık sık ihlal edilmesi, petrol piyasalarında dalgalanmaya yol açtı.

Hürmüz Boğazı’ndan petrol tankerlerinin geçişinde şu ana kadar bir aksama yaşanmasa da ateşkesin kalıcılığına ilişkin belirsizlik, petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

BENZİN FİYATLARINDA ZAM BEKLENTİSİ

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarında artış beklentisi öne çıkıyor.

Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatına 2 lira 19 kuruş zam yapılması öngörülüyor.

Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle bu artışın 55 kuruşluk kısmının pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

ZAM SONRASI BENZİN FİYATLARI

Beklenen artışın ardından benzinin litre fiyatının şehir bazında şu seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor:

  • İstanbul: 62,84 TL
  • Ankara: 63,78 TL
  • İzmir: 64,05 TL
  • Doğu illeri: Ortalama 65,40 TL
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