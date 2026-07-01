Restoran ve kafelerde yeni dönem başladı: Menü kuralları baştan aşağı değişti

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplu tüketim yerlerinde gıda şeffaflığını artırmaya yönelik yeni düzenlemeyi 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe aldı.

Yeni uygulamayla birlikte restoran ve kafelerde tüketicilere sunulan menülerde yalnızca yemek isimleri ve fiyatları değil, besin değerleri ile içerik bilgileri de yer alacak.

Böylece tüketiciler, sipariş vermeden önce tercih edecekleri ürünlerin enerji değeri, besin içeriği ve alerjen bilgilerine ulaşabilecek.

MENÜLERDE KALORİ VE BESİN DEĞERLERİ YER ALACAK

Düzenleme kapsamında işletmeler, menülerinde veya dijital platformlarında ürünlerin kalori değerlerinin yanı sıra protein, karbonhidrat ve yağ miktarlarını da açıklayacak.

Ayrıca yemeklerde kullanılan malzemeler ile alerjiye neden olabilecek içerikler de tüketicilerin erişimine sunulacak.

Söz konusu bilgiler, basılı menülerin yanı sıra dijital ekranlar veya QR kod sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.

AMAÇ SAĞLIKLI BESLENMEYİ DESTEKLEMEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, düzenlemenin temel amacının tüketicilerin daha bilinçli gıda tercihleri yapmasını sağlamak olduğunu belirtiyor.

Uygulamayla yüksek kalorili ve işlenmiş gıda tüketiminin azaltılması, obeziteyle mücadele edilmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Uzmanlar ise besin değerlerinin görünür hale gelmesinin özellikle kronik hastalığı bulunan kişiler, sporcular ve özel beslenme programı uygulayan tüketiciler açısından önemli kolaylık sağlayacağını ifade ediyor.

UYGULAMA İLK OLARAK ZİNCİR RESTORANLARDA BAŞLAYACAK

Yeni sistem ilk etapta zincir restoranlar ile büyük ölçekli işletmelerde uygulanacak.

Daha sonra kademeli olarak yaygınlaştırılacak uygulamanın, 2027 yılı sonuna kadar tüm restoran ve kafelerde zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

Bakanlık, işletmelere geçiş süreci tanırken teknik altyapının tamamlanmasının ardından uygulamanın ülke genelinde standart hale gelmesini hedefliyor.

DENETİMLER TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK

Düzenlemenin uygulanıp uygulanmadığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı gıda denetçileri tarafından kontrol edilecek.

Denetimlerde menülerde yer alan bilgilerin doğruluğu, ürün içerikleriyle uyumu ve tüketicilerin bu bilgilere kolay erişebilmesi gibi kriterler incelenecek.

Bakanlık, yeni uygulamayla hem tüketici haklarının güçlendirilmesini hem de gıda sektöründe şeffaflığın artırılmasını amaçlıyor.