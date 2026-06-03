Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi: Akaryakıta çifte artış pompaya yansıdı

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
3 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 63.45 TL
Motorin litre fiyatı: 66.31 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 63.31 TL
Motorin litre fiyatı: 66.17 TL
LPG litre fiyatı: 31.39 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 64.42 TL
Motorin litre fiyatı: 67.44 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 64.70 TL
Motorin litre fiyatı: 67.71 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL
BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM YAPILDI?
Akaryakıt ürünlerinde yeni fiyat artışı pompaya yansıdı. Benzinin litre fiyatına 53 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 4 kuruş zam yapıldı.