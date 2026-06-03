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Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi: Akaryakıta çifte artış pompaya yansıdı
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Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi: Akaryakıta çifte artış pompaya yansıdı

3.06.2026 10:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi: Akaryakıta çifte artış pompaya yansıdı

Döviz kuru ve küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte benzin ve motorine zam yapıldı.

Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi: Akaryakıta çifte artış pompaya yansıdı

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi: Akaryakıta çifte artış pompaya yansıdı

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

3 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi: Akaryakıta çifte artış pompaya yansıdı

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 63.45 TL

Motorin litre fiyatı: 66.31 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi: Akaryakıta çifte artış pompaya yansıdı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 63.31 TL

Motorin litre fiyatı: 66.17 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi: Akaryakıta çifte artış pompaya yansıdı

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 64.42 TL

Motorin litre fiyatı: 67.44 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL

Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi: Akaryakıta çifte artış pompaya yansıdı

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 64.70 TL

Motorin litre fiyatı: 67.71 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL

Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi: Akaryakıta çifte artış pompaya yansıdı

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Akaryakıt ürünlerinde yeni fiyat artışı pompaya yansıdı. Benzinin litre fiyatına 53 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 4 kuruş zam yapıldı.

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