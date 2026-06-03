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Altın fiyatları güne düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 3 Haziran 2026 Çarşamba...

Altın fiyatları güne düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 3 Haziran 2026 Çarşamba...

3.06.2026 09:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatları güne düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 3 Haziran 2026 Çarşamba...

3 Haziran 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 3 Haziran 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Altın fiyatları çarşamba günü düşüş kaydetti. Batı Asya’da yeniden yükselen jeopolitik gerilim nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan artış, enflasyon baskılarının sürebileceğine ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.626 TL
Çeyrek altın 10.879 TL
Cumhuriyet altını 43.363 TL
Ons altın 4.486 dolar
Yarım altın 21.738 TL
Tam altın 43.465 TL
Gremse altın 108.996 TL

Spot altın yüzde 0,2 düşüşle ons başına 4.476,50 dolara geriledi. ABD’de ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 0,3 kayıpla 4.504,40 dolardan işlem gördü.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİNDE İLERLEME SAĞLANAMADI

ABD ordusu, İran’ın Bahreyn, Kuveyt ve bölgedeki diğer noktalara yönelik füze saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini ya da hedeflerine ulaşmadan başarısız olduğunu açıkladı.

Buna rağmen Washington ile Tahran arasında devam eden diplomatik temaslarda somut bir ilerleme sağlanamadı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump’ın müzakere ekibinin, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması karşılığında İran’a yaptırımların hafifletilmesini teklif ettiği yönündeki iddiaları reddetti.

Rubio, yaptırımlarda gevşemenin ancak İran’ın nükleer programından vazgeçmesi halinde gündeme gelebileceğini söyledi.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Petrol fiyatları çarşamba günü erken saatlerde yüzde 1’in üzerinde yükseldi. Enerji fiyatlarındaki artış, enflasyon baskılarının güçlenebileceği ve merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki kaygıları artırdı.

FED FAİZ ARTIRMAK ZORUNDA KALABİLİR

Beth Hammack, salı günü yaptığı açıklamada mevcut enflasyon baskılarının sürmesi halinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakın dönemde faiz artırmak zorunda kalabileceğini ifade etti.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD İSTİHDAM VERİLERİNDE

Yatırımcılar, Fed’in gelecekteki faiz adımlarına ilişkin daha net sinyal alabilmek için gün içinde açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi ile cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam raporunu takip ediyor.

Öte yandan İsviçre gümrük verileri, ülkenin altın ihracatının nisanda aylık bazda yüzde 20 azaldığını gösterdi. İngiltere ve Çin’e yapılan sevkiyatlardaki düşüşün, Hindistan ve Hong Kong’a yönelik artışı dengeleyemediği belirtildi.

HİNDİSTAN GÜMÜŞ İTHALATINDA KURALLARI SIKILAŞTIRDI

Dünyanın en büyük gümüş tüketicisi olan Hindistan, gümüş ithalatına yönelik kuralları sıkılaştırdı.

Ülke, gümüşün granül ve toz formlarını kısıtlı ürünler listesine dahil ederken, ithalat işlemleri için önceden izin alınmasını zorunlu hale getirdi. Bu adımın, ithalatı kontrol altına almak ve rupi üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla atıldığı ifade edildi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,5 düşüşle ons başına 74,73 dolara geriledi. Platin yüzde 0,2 kayıpla 1.932,25 dolara, paladyum ise yüzde 0,3 düşüşle 1.365,25 dolara indi.

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