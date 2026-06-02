Cumhuriyet Gazetesi Logo
Batı Asya'daki savaş yükselişi tetikledi: Alüminyum fiyatları son 4 yılın zirvesinde

Batı Asya'daki savaş yükselişi tetikledi: Alüminyum fiyatları son 4 yılın zirvesinde

2.06.2026 17:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Batı Asya'daki savaş yükselişi tetikledi: Alüminyum fiyatları son 4 yılın zirvesinde

Batı Asya'daki savaşın Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatı tehdit etmesi ve BAE'deki EGA tesisinin zarar görmesi üzerine alüminyum fiyatları ton başına 3 bin 734 dolarla son dört yılın zirvesine çıktı. Savaşın başlangıcından bu yana yüzde 18'den fazla değer kazanan metalde, yükselen enerji maliyetleri ve Çin'in üretim sınırı da arz üzerindeki baskıyı artırıyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Alüminyum fiyatları, ABD/İsrail-İran Savaşı’nın küresel arz üzerindeki etkilerine yönelik endişelerin artmasıyla son 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Londra Metal Borsası’nda alüminyumun ton başına fiyatı 3 bin 734 dolara kadar yükseldi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, emtia piyasalarında dalgalanmayı artırırken enflasyonist baskılara ilişkin kaygıları da güçlendirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ ARZI TEHDİT EDİYOR

ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve bölgedeki çatışmaların devam etmesi, alüminyum piyasasında arz risklerini öne çıkardı.

Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla birlikte Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin yıllık yaklaşık 6,2 milyon tonluk alüminyum üretimi ve ihracatı risk altına girdi. Söz konusu ülkelerin alüminyum ihracatının yaklaşık yüzde 80’i Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyor.

EGA TESİSİNE YÖNELİK SALDIRI ENDİŞELERİ ARTIRDI

Savaşın başlamasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Global Aluminium’a (EGA) ait Et-Tavila tesisinin, İran’ın füze ve İHA saldırılarında zarar görmesi de arz endişelerini artırdı.

Savaş öncesinde de küresel alüminyum piyasasında arz sıkıntıları yaşanırken, çatışmalar sonrasında bu sorunların daha da derinleştiği değerlendiriliyor.

ALÜMİNYUM FİYATLARI YÜZDE 18’DEN FAZLA ARTTI

Yaşanan gelişmelerle birlikte Londra Metal Borsası’nda alüminyumun ton fiyatı Mart 2022’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Fiyatlar daha sonra 3 bin 716 dolar seviyesinde dengelendi.

Alüminyum fiyatları, savaşın başlamasından bu yana yüzde 18’in üzerinde yükseldi.

ÇİN’İN ÜRETİM SINIRI DA FİYATLARI DESTEKLEDİ

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, alüminyum fiyatlarındaki yükselişin en önemli nedenlerinden birinin savaş nedeniyle arzın olumsuz etkilenmesi olduğunu söyledi.

Ergezen, Batı Asya ve Körfez bölgesinin küresel alüminyum üretiminin yaklaşık yüzde 8-9’unu gerçekleştirdiğini belirterek, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olmasının arz üzerinde baskı yarattığını ifade etti.

Artan talep ve azalan arzın fiyatları yukarı yönlü desteklediğini kaydeden Ergezen, veri merkezleri, yapay zeka altyapıları, yenilenebilir enerji yatırımları ve elektrikli araç sektörünün de alüminyum talebini artırdığını vurguladı.

Ergezen, enerji maliyetlerindeki yükselişin de üretim maliyetlerini artırdığına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

Alüminyum üretiminde maliyetin yüzde 30'u, yüzde 40'ı, elektrik maliyetinden kaynaklanmaktadır. Bu enerji maliyetinde son dönemde yaşanan artış alüminyum maliyetlerinde artışa yol açıyor. Bu da fiyatlamaları yukarı çeken diğer bir unsur. Dünyada en fazla alüminyum üreten ülke Çin. Çin alüminyum üretimine üst sınır getirmiş durumda. Bu üst sınırdan dolayı talep artığı zaman arz bunu desteklemiyor.

İlgili Konular: #ABD #dolar #İran #alüminyum

İlgili Haberler

Bitcoin'de kan kaybı sürüyor: 70 bin doların altına düştü
Bitcoin'de kan kaybı sürüyor: 70 bin doların altına düştü Bitcoin, İran'daki gerilimlerin artması ve kurumsal ETF fonlarından 11 günde yaşanan 3,5 milyar dolarlık çıkışın etkisiyle iki ay sonra ilk kez 70 bin doların altına geriledi. Küresel piyasalarda risk iştahının zayıflamasıyla 69 bin 500 dolara kadar düşen lider kripto paraya Ether ve Solana da eşlik ederken, uzmanlar bu seviyenin altındaki kalıcılığın yapısal bir değişime işaret edebileceğini belirtti.
Avrupa'nın en büyük ekonomisinde tarihi dönüşüm: Yarı zamanlı çalışan oranı o seviyeyi aştı
Avrupa'nın en büyük ekonomisinde tarihi dönüşüm: Yarı zamanlı çalışan oranı o seviyeyi aştı Almanya'da istihdam edilen kişi sayısı 2026'nın ilk çeyreğinde 160 bin kişi azalarak 45,64 milyona geriledi. IAB raporuna göre tam zamanlı istihdamdaki kayıplar yarı zamanlıların uzayan mesaileriyle dengelenirken, yarı zamanlı çalışanların oranı ilk kez yüzde 40,1 ile kritik eşiği aştı.
Mutlak butlan kararı sonrası ilk veriler açıklandı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde sert düşüş
Mutlak butlan kararı sonrası ilk veriler açıklandı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde sert düşüş TCMB'nin brüt rezervleri CHP'ye mutlak butlan kararının verildiği 22 Mayıs haftasında 168,6 milyar dolardan 160,17 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde net rezervler 47 milyar dolara düşerken, swap hariç net rezervler ise 8,5 milyar dolarlık sert kayıpla yeniden 30 milyar dolar sınırının altına inerek 28,7 milyar dolar oldu.