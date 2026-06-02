Batı Asya'daki savaş yükselişi tetikledi: Alüminyum fiyatları son 4 yılın zirvesinde

Alüminyum fiyatları, ABD/İsrail-İran Savaşı’nın küresel arz üzerindeki etkilerine yönelik endişelerin artmasıyla son 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Londra Metal Borsası’nda alüminyumun ton başına fiyatı 3 bin 734 dolara kadar yükseldi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, emtia piyasalarında dalgalanmayı artırırken enflasyonist baskılara ilişkin kaygıları da güçlendirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ ARZI TEHDİT EDİYOR

ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve bölgedeki çatışmaların devam etmesi, alüminyum piyasasında arz risklerini öne çıkardı.

Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla birlikte Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin yıllık yaklaşık 6,2 milyon tonluk alüminyum üretimi ve ihracatı risk altına girdi. Söz konusu ülkelerin alüminyum ihracatının yaklaşık yüzde 80’i Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyor.

EGA TESİSİNE YÖNELİK SALDIRI ENDİŞELERİ ARTIRDI

Savaşın başlamasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Global Aluminium’a (EGA) ait Et-Tavila tesisinin, İran’ın füze ve İHA saldırılarında zarar görmesi de arz endişelerini artırdı.

Savaş öncesinde de küresel alüminyum piyasasında arz sıkıntıları yaşanırken, çatışmalar sonrasında bu sorunların daha da derinleştiği değerlendiriliyor.

ALÜMİNYUM FİYATLARI YÜZDE 18’DEN FAZLA ARTTI

Yaşanan gelişmelerle birlikte Londra Metal Borsası’nda alüminyumun ton fiyatı Mart 2022’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Fiyatlar daha sonra 3 bin 716 dolar seviyesinde dengelendi.

Alüminyum fiyatları, savaşın başlamasından bu yana yüzde 18’in üzerinde yükseldi.

ÇİN’İN ÜRETİM SINIRI DA FİYATLARI DESTEKLEDİ

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, alüminyum fiyatlarındaki yükselişin en önemli nedenlerinden birinin savaş nedeniyle arzın olumsuz etkilenmesi olduğunu söyledi.

Ergezen, Batı Asya ve Körfez bölgesinin küresel alüminyum üretiminin yaklaşık yüzde 8-9’unu gerçekleştirdiğini belirterek, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olmasının arz üzerinde baskı yarattığını ifade etti.

Artan talep ve azalan arzın fiyatları yukarı yönlü desteklediğini kaydeden Ergezen, veri merkezleri, yapay zeka altyapıları, yenilenebilir enerji yatırımları ve elektrikli araç sektörünün de alüminyum talebini artırdığını vurguladı.

Ergezen, enerji maliyetlerindeki yükselişin de üretim maliyetlerini artırdığına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: