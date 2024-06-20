Benzin ve motorin zammı ertelendi
Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren yansıması beklenen zamlar ileri bir tarihe ertelendi.
Akaryakıt fiyatlarına yapılması beklenen zam ertelendi.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine 1 lira 63 kuruş zam bekleniyordu.
NTV'nin haberine göre, benzin ve motorinde yapılması beklenen zamlar ileri bir tarih ertelendi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 40.3 TL
Motorin: 40.67 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 41.28 TL
Motorin fiyatı: 41.68 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 41.54 TL
Motorin fiyatı: 42.07 TL
LPG'nin litresi ise ortalama 21,19 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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