Benzin ve motorin zammı ertelendi

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren yansıması beklenen zamlar ileri bir tarihe ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2024 - 13:44
Benzin ve motorin zammı ertelendi
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Akaryakıt fiyatlarına yapılması beklenen zam ertelendi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine 1 lira 63 kuruş zam bekleniyordu.

NTV'nin haberine göre, benzin ve motorinde yapılması beklenen zamlar ileri bir tarih ertelendi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 40.3 TL

Motorin: 40.67 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 41.28 TL

Motorin fiyatı: 41.68 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 41.54 TL

Motorin fiyatı: 42.07 TL

LPG'nin litresi ise ortalama 21,19 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.


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