Benzin ve motorin zammı ertelendi

Yayınlanma: 20.06.2024 - 13:44

Güncelleme: 20.06.2024 - 13:44

Akaryakıt fiyatlarına yapılması beklenen zam ertelendi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine 1 lira 63 kuruş zam bekleniyordu.

NTV'nin haberine göre, benzin ve motorinde yapılması beklenen zamlar ileri bir tarih ertelendi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 40.3 TL

Motorin: 40.67 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 41.28 TL

Motorin fiyatı: 41.68 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 41.54 TL

Motorin fiyatı: 42.07 TL

LPG'nin litresi ise ortalama 21,19 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.