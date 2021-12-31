Benzin ve motorine dev zam geliyor

31 Aralık 2021 Cuma, 10:49

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı TL'yi koruma önlemleri sonrası doların düşmesine karşılık akaryakıt fiyatlarındaki yüksek fiyat ve zam furyası devam ediyor.

Odatv'nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 60 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İKİ GÜNDE İKİNCİ ZAM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'den yapılan açıklama 31 Aralık itibariyle benzinin litre satış fiyatına 68 kuruş zam yapıldığı duyuruldu.

Yapılacak zamla beraber benzinin litre fiyatı iki günde 1 lira 28 kuruş zamlanmış olacak.