Benzine ne kadar zam geldi? İşte son fiyatlar...

31 Aralık 2021 Cuma, 10:25

Türkiye'de hemen hemen her alanda süren zam yağmuru, 2021 yılının son günlerinde de devam ediyor.

Son olarak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam yapıldığını açıkladı. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

EPGİS tarafından yapılan açıklamada, "Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 31/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 68 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

BENZİN FİYATINDA SON DURUM

Gerçekleşen son zammın ardından benzinin litresi İstanbul’da 12.31 liraya, Ankara’da 12.37 liraya, İzmir’de ise 12.39 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

İNDİRİM POMPAYA YANSIMAMIŞTI

Geçen hafta benzine 1.63 TL, motorine ise 1.65 TL tutarında indirim yapılmıştı. Ancak kurdaki düşüş sonrası yapılan indirimler pompa fiyatlarına yansımamıştı.

İndirimin pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

“Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi. 24/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 1,63, Motorinde 1,65 TL/LT indirim gerçekleşmiştir. İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.”