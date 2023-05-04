Benzin ve motorine indirim (4 Mayıs 2023)
Motorine 1 lira 30 kuruş indirim gelirken fiyatı 19 TL’nin altına düştü. Yarından itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.
Gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarında 1 lira 30 kuruşluk indirim gerçekleşirken, yeni indirim haberleri geldi.
5 Mayıs'tan itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 18.40 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.37 satılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Starbucks fiyatlarına dev zam!
- Şehit kanıyla kazanılan seçim
- Son anket: Kılıçdaroğlu Erdoğan'a fark attı
- ORC'den son anket: AKP'ye büyük şok
- İlkokulda katliam yaptı
- İnce Millet İttifakı'nı destekleme şartını açıkladı
- İstanbul'da dehşet: Ağaca asılı halde bulundu
- Avantaj Gaziantep'in!
- Erdoğan'ı 'Şimdi doktor dövüyoruz' diye savundu
- ‘İllet-işim’ başkanlığı!