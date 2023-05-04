Benzin ve motorine indirim (4 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 04.05.2023 - 10:11

Güncelleme: 04.05.2023 - 10:11

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.

Gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarında 1 lira 30 kuruşluk indirim gerçekleşirken, yeni indirim haberleri geldi.

5 Mayıs'tan itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 18.40 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.37 satılıyor.