Benzin ve motorine indirim (4 Mayıs 2023)

Motorine 1 lira 30 kuruş indirim gelirken fiyatı 19 TL’nin altına düştü. Yarından itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2023 - 10:11
Benzin ve motorine indirim (4 Mayıs 2023)
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.

Gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarında 1 lira 30 kuruşluk indirim gerçekleşirken, yeni indirim haberleri geldi.

5 Mayıs'tan itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 18.40 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.37 satılıyor.


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