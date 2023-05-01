Motorine indirim bekleniyor... Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte güncel benzin ve motorin fiyatları (1 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 01.05.2023 - 09:20

Güncelleme: 01.05.2023 - 11:20

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

En son 28 Nisan Pazar gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 90 kuruşluk indirim geldi.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre motorin fiyatlarında 3 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İSTANBUL

Motorin litresi 19.71

Benzinin litresi 20.37

Ankara

Motorin litresi 20.07

Benzinin litresi 20.72

İzmir

Motorin litresi 20.15

Benzinin litresi 20.69

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.