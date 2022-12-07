Benzin ve motorine indirim geldi

Son günlerde arka arkaya zam gelen motorin ve benzin fiyatlarına bu kez indirim geldi.

İHA
07 Aralık 2022 Çarşamba, 08:42
Benzin ve motorine indirim geldi
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Benzin ve motorin fiyatı için beklenen indirimi miktarı kesinleşti. Buna göre benzine 2,13 TL, motorine ise 1,88 TL indirim geldi.

Akaryakıtta benzin ve motorin indirimi perşembe gününden itibaren geçerli olacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 22,97 TL’den satılıyor. Benzinin litre fiyatı ise ortalama 20,17 TL’den işlem görüyor.


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