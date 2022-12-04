Motorine önce zam sonra indirim: Benzin ve motorin güncel fiyatları (4 Aralık 2022 )

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 3 Aralık 2022'de zam gelen motorine 6 Aralık indirim bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2022 Pazar, 09:20
Motorine önce zam sonra indirim: Benzin ve motorin güncel fiyatları (4 Aralık 2022 )
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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

3 Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıdı.

Sektör kaynaklarının aktarığına göre, 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim gelecek.

Benzine ise zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

OPEC+ daha fazla kesintiye gidebilir

OPEC+, Rusya yaptırımları ve önerilen tavan fiyat öncesinde daha katı petrol üretim kesintilerini değerlendirecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul

Motorin litresi 23.61

Benzinin litresi 20.19

Ankara

Motorin litresi 23.77

Benzinin litresi 20.37

İzmir

Motorin litresi 23.82

Benzinin litresi 20.37

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.


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