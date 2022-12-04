Motorine önce zam sonra indirim: Benzin ve motorin güncel fiyatları (4 Aralık 2022 )
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 3 Aralık 2022'de zam gelen motorine 6 Aralık indirim bekleniyor.
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
BENZİNE İNDİRİM VAR MI?
3 Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıdı.
Sektör kaynaklarının aktarığına göre, 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim gelecek.
Benzine ise zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
OPEC+ daha fazla kesintiye gidebilir
OPEC+, Rusya yaptırımları ve önerilen tavan fiyat öncesinde daha katı petrol üretim kesintilerini değerlendirecek.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul
Motorin litresi 23.61
Benzinin litresi 20.19
Ankara
Motorin litresi 23.77
Benzinin litresi 20.37
İzmir
Motorin litresi 23.82
Benzinin litresi 20.37
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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