Motorine önce zam sonra indirim: Benzin ve motorin güncel fiyatları (4 Aralık 2022 )

04 Aralık 2022 Pazar, 09:20

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

3 Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıdı.

Sektör kaynaklarının aktarığına göre, 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim gelecek.

Benzine ise zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

OPEC+ daha fazla kesintiye gidebilir

OPEC+, Rusya yaptırımları ve önerilen tavan fiyat öncesinde daha katı petrol üretim kesintilerini değerlendirecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul

Motorin litresi 23.61

Benzinin litresi 20.19

Ankara

Motorin litresi 23.77

Benzinin litresi 20.37

İzmir

Motorin litresi 23.82

Benzinin litresi 20.37

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.