Benzin ve motorine indirim geliyor

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 16 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2022 Salı, 09:25
Benzin ve motorine indirim geliyor
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Motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor.

NTV'de yer alan habere göre, sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor.

 Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması bekleniyor.



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