Benzin ve motorine indirim geliyor
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 16 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim bekleniyor.
Motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor.
NTV'de yer alan habere göre, sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor.
Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması bekleniyor.
İlgili Haberler
- Kurşunlu benzin, yüz milyonlarca kişinin IQ’sunu düşürdü
- Akaryakıt fiyatlarına zam mı geldi? İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatları
- Benzin ve motorine yılbaşından itibaren 16 kez zam geldi
Video Haberler
- ABD vatandaşı Cihangir'de ölü bulundu
- Rus milyarderin özel jeti İstanbul'dan ayrıldı
- AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı
- Derbinin yıldızından transfer iddialarına yanıt!
- Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
- Meteoroloji tarih verdi: Kar yeniden geliyor!
- Sokak röportajında tartışma: İhanetle suçladı!
- Dün darp edilen doktor, bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nı kut
- Zigana Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
- Sağlık çalışanlarından eylem
En Çok Okunan Haberler
- ABD vatandaşı Cihangir'de ölü bulundu
- Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden pes dedirten savunma
- Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
- İşte yurttaşların istediği cumhurbaşkanı!
- Bakan Nebati'den akaryakıt açıklaması
- 37 dakikada 255 adet çöp şiş yedi: 26 bin 550 TL kazandı
- macOS Monterey 12.3 çıktı: İşte Gelen Tüm Yenilikler!
- Sokak hayvanlarını hedef almıştı: Tilbe'ye büyük şok
- Brent petrol fiyatlarında son durum
- Denetimden kaçmaya çalışan otomobil polislere çarptı