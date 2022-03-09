Benzin ve motorine yılbaşından itibaren 16 kez zam geldi
Son bir yılda benzin ve motorine 16 defa zam yapıldı. Son 7 günde ise her gün benzin ve motorin zamlandı. Öte yandan dün EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre; benzinde 0,79, motorinde 2,25 TL'lik son zammın iptal edildiği belirtildi.
Akaryakıt zamları hız kesmeden sürüyor. Sene başında 73 dolar olan brent petrolün varil fiyatının Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve Batı ülkelerinin yaptırım kararlarıyla 131 dolara kadar yükselmesi, akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oldu.
Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin hafiflemesiyle uluslararası piyasalarda 112,23 dolar oldu.
Dolar kurundaki yükseliş de akaryakıt fiyatlarını yukarı tırmandırıyor. Benzin ve motorin fiyatı yıl başından bu yana 17 kez zamlandı. Son bir hafta içerisinde ise her gün zam geldi.
NEDEN ZAMLANIYOR?
Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının temelde üç belirleyicisi olduğu ifade ediliyor. Bunlardan birincisi dünyadaki petrol fiyatları. Bu fiyatlar, benzin, motorin ve LPG’nin Türkiye’deki fiyatını belirliyor.
İkinci unsur döviz kuru. Türkiye petrol ithalatçısı bir ülke olduğu ve petrolü dolarla aldığı için döviz kuru akaryakıt fiyatlarında belirleyici oluyor. Üçüncü belirleyici de vergiler. Akaryakıtta hem ÖTV hem de KDV var.
Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise konuyla ilgili Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Ulusoy, ''Enerji fiyatlarının tüm ülkelerde paralel bir şekilde artması gerekirken, Türkiye’de bunun çok aşırı şekilde yukarılara gelmesi, bunun ülke ekonomisindeki sorunlarla da ilgisi olduğunu gerçeğini ortaya koyuyor'' dedi.
AKARYAKITA ''7 GÜNDE 7 ZAM''
Akaryakıta bugün bir kez daha zam geldi. Son zamlarla beraber İstanbul'da motorinin ortalama litre satış fiyatı 25.07 liraya, benzinin litresi ise 21.14 liraya yükseldi.
2 martta pompaya yansıyan benzin fiyatı 16,65 lira, motorin ise 16,08 liraydı. Toplam 7 günde gelen zamların oranı yüzde 60'a ulaştı.
Son bir haftanın zam tablosu;
2 MART
Benzinde 0,88 motorinde 1,51 TL zam geldi. Güncel fiyatta benzin 16,65 motorin 16,08 lira oldu
3 MART
Benzinde 0,53 motorinde 1,33 TL zam geldi. Güncel fiyatta benzin 17,18 motorin 17,41 lira oldu
4 MART
Benzinde 0,69 motorinde 0,84 TL zam geldi. Güncel fiyatta benzin 17,87 motorin 18,25 lira oldu
5 MART
Benzinde 0,34 motorinde 0,6 TL zam geldi. Güncel fiyatta benzin 18,30 motorin 18,31 lira oldu
6 MART
Benzinde 0,57 motorinde 1,44 TL zam geldi. Güncel fiyatta benzin 18,68 motorin 19,75 lira oldu
7 MART
Benzinde 0,24 motorinde 0,10 TL zam geldi. Güncel fiyatta benzin 18,87 motorin 19,76 lira oldu
8 MART
Benzinde 0,83 motorinde 1,52 TL zam geldi. Güncel fiyatta benzin 19,51 motorin 21,28 lira oldu
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