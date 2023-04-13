Fatih Birol: Petrol fiyatları artabilir! Benzin ve motorine zam gelir mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları (13 Nisan 2023)
Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, OPEC+'nın üretimde kısıntıya gitme kararının fiyatları yukarı iteceğini ifade etti. Öte yandan seçime sayılı günler kala döviz kurlarındaki sessiz yükselişin de akaryakıt fiyatlarına etkisi merak konusu oldu. 13 Nisan 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, OPEC+'nın üretim kısıntısı kararının ekonomiler için kötü bir sürpriz olduğunu, yılın ikinci yarısında arzın daralması ile birlikte fiyatların yukarı gideceğini öngördüklerini belirtti.
Birol, küresel fosil yakıt tüketiminin 2020'li yıların son çeyreğine girilmeden önce tepe yapabileceğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 600 bin varil arttı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 600 bin varil artarak 470 milyon 500 bin varile ulaştığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 1 milyon 600 bin varil düşüşle 369 milyon 600 bin varil seviyesine geriledi.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 300 bin varil azalışla 222 milyon 200 bin varil oldu.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Dolar TL depremden bu yana yüzde 2.6 değer kaybederek 19.32 seviyesini geçti. Euro TL ise 21.25 bandında zirveyi yeniledi. Döviz kurundaki bu oynaklık akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmeyeceğini akıllara getirdi.
13 Nisan 2023 sabahında Brent petrol 85 dolar bandında işlem görürken, benzin ve motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 20.05
Benzinin litresi 22.44
Ankara
Motorin litresi 21.41
Benzinin litresi 22.79
İzmir
Motorin litresi 21.49
Benzinin litresi 22.75
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