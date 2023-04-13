Fatih Birol: Petrol fiyatları artabilir! Benzin ve motorine zam gelir mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları (13 Nisan 2023)

Yayınlanma: 13.04.2023 - 11:03

Güncelleme: 13.04.2023 - 11:03

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, OPEC+'nın üretim kısıntısı kararının ekonomiler için kötü bir sürpriz olduğunu, yılın ikinci yarısında arzın daralması ile birlikte fiyatların yukarı gideceğini öngördüklerini belirtti.

Birol, küresel fosil yakıt tüketiminin 2020'li yıların son çeyreğine girilmeden önce tepe yapabileceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 600 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 600 bin varil artarak 470 milyon 500 bin varile ulaştığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 1 milyon 600 bin varil düşüşle 369 milyon 600 bin varil seviyesine geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 300 bin varil azalışla 222 milyon 200 bin varil oldu.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Dolar TL depremden bu yana yüzde 2.6 değer kaybederek 19.32 seviyesini geçti. Euro TL ise 21.25 bandında zirveyi yeniledi. Döviz kurundaki bu oynaklık akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmeyeceğini akıllara getirdi.

13 Nisan 2023 sabahında Brent petrol 85 dolar bandında işlem görürken, benzin ve motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 20.05

Benzinin litresi 22.44

Ankara

Motorin litresi 21.41

Benzinin litresi 22.79

İzmir

Motorin litresi 21.49

Benzinin litresi 22.75