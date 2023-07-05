Araç sahipleri dikkat! Motorine zam LPG'ye indirim... 5 Temmuz 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları
Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatlarına zam haberleri gündemden düşmüyor. Benzine dün itibariyle zam geldi. Bu gece yarısı itibaren motorine zam LPG'ye ise indirim bekleniyor. 5 Temmuz 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Dün (4 Temmuz) itibarıyla benzinde 2 lira 11 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşirken, zam pompa satış fiyatlarına yansımıştı.
MOTORINE ZAM YOLDA
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 87 kuruş zam gelecek. Öte yandan, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere oto gazın (LPG) litre fiyatına ise 65 kuruş indirim gelecek.
Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.
Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL; motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 23.96
Benzinin litresi 26.19
Ankara
Motorin litresi 24.41
Benzinin litresi 26.64
İzmir
Motorin litresi 24.53
Benzinin litresi 26.67
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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