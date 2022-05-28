Benzin ve motorine yine zam geldi: İşte son fiyatlar

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:25

Döviz kurlarındaki artış nedeniyle akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 70 kuruş, motorinin fiyatı ise 97 kuruş arttı.

Benzine dün 1 lira 45 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş zam gelmişti.

FİYATLARDA SON DURUM

Bu zamların ardından İstanbul'da benzinin litresi 25.01 TL'ye yükseldi. Benzinin litresi İzmir ve Ankara'da 24,43'ten 25,13 TL'ye çıktı.

İstanbul'da 23.48'den satılan motorinin litresi 24.45 TL'ye yükseldi. Motorinin litresi İzmir ve Ankara'da 23.60'dan 24,57 TL'ye çıktı.

YÜZDE 224 ORANINDA ZAM

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da bir sene önce 7,72 TL, yıl başında 12,29 TL idi. Benzine son bir yılda yüzde 224, yıl başından bu yana yüzde 103 oranında zam geldi.

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da bir sene önce 7,20 TL, yıl başında 11,43 TL idi. Motorine son bir yılda yüzde 239, yıl başından bu yana yüzde 113 oranında zam geldi.