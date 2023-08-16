Benzine dev zam pompaya yansıdı! 16 Ağustos 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatlarına zam haberleri gündemden düşmüyor. 16 Ağustos 2023 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam yapıldı. 16 Ağustos 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Dünü 84,89 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 84,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,70 dolardan alıcı buldu.
Benzinin litre fiyatlarına 16 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı.
Motorin fiyatlarında ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
AKARYAKITTA KDV ARTIŞI
Akaryakıtta 16 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 5 TL'lik ÖTV artışı gerçekleştirilmiş, KDV'nin de dahil edilmesiyle litre fiyatlarına artış 6 TL olarak yansımıştı.
Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatlarına yüzde 80'in üzerinde zam yapıldı.
Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 TL; motorin fiyatları 18,59 TL seviyesindeydi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 38.38
Benzinin litresi 37.71
Ankara
Motorin litresi 38.87
Benzinin litresi 38.23
İzmir
Motorin litresi 39.05
Benzinin litresi 38.34
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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