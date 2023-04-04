Benzine dev zam yolda! Güncel benzin ve motorin fiyatları (4 Nisan 2023)

Son dakika haberi... Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 5 Nisan Çarşamba günü itibarıyla benzine 1 lira 12 kuruşluk zam geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 08:40
Benzine dev zam yolda! Güncel benzin ve motorin fiyatları (4 Nisan 2023)
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşalar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği bazı OPEC ülkeleri, petrol üretiminde günde yaklaşık bir milyon varil kesintiye gidileceğini açıkladı. Bu durum ise petrol fiyatlarında artışa sebep oldu.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre,benzine 5 Nisan Çarşamba günü itibarıyla 1 lira 12 kuruşluk zam geliyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul

Motorin litresi 20.37

Benzinin litresi 21.32

Ankara

Motorin litresi 20.73

Benzinin litresi 21.67

İzmir

Motorin litresi 20.81

Benzinin litresi 21.63

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.


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