Son Dakika... LPG'ye indirim yolda! Güncel benzin ve motorin fiyatları (3 Nisan 2023)
Son dakika haberleri.... Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam haberleri gündemden düşmüyor. Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren indirim bekleniyor. 3 Nisan 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
OPEC+ petrol üretiminde beklenmedik bir kesinti kararı açıklarken karar sonrası ABD ham petrolünde yüzde 8’e varan yükseliş kaydedildi. Karar sonrası analistler petrol tahminlerini yukarı yönlü revize ediyor.
Cuma gününü 79,89 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,97 artışla 83,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,30 dolardan alıcı buldu.
LPG İNDİRİM
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim bekleniyor.
LPG ortalama 12.10-12.37 civarında satılıyor.
Öte yandan petrolde sürpriz kesinti kararından sonra gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.
Benzin ve motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 20.37
Benzinin litresi 21.32
Ankara
Motorin litresi 20.73
Benzinin litresi 21.67
İzmir
Motorin litresi 20.81
Benzinin litresi 21.63
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