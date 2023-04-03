Son Dakika... LPG'ye indirim yolda! Güncel benzin ve motorin fiyatları (3 Nisan 2023)

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 10:51

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 10:59

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

OPEC+ petrol üretiminde beklenmedik bir kesinti kararı açıklarken karar sonrası ABD ham petrolünde yüzde 8’e varan yükseliş kaydedildi. Karar sonrası analistler petrol tahminlerini yukarı yönlü revize ediyor.

Cuma gününü 79,89 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,97 artışla 83,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,30 dolardan alıcı buldu.

LPG İNDİRİM

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim bekleniyor.

LPG ortalama 12.10-12.37 civarında satılıyor.

Öte yandan petrolde sürpriz kesinti kararından sonra gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

Benzin ve motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 20.37

Benzinin litresi 21.32

Ankara

Motorin litresi 20.73

Benzinin litresi 21.67

İzmir

Motorin litresi 20.81

Benzinin litresi 21.63