Araç sahipleri dikkat! Benzine dev zam... Güncel benzin ve motorin fiyatları (27 Mart 2023)

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 09:44

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 09:46

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Motorine geçen hafta gelen 80 kuruşluk artışın ardından benzine de zam geliyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 81 kuruş zam yapılacak.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir zam ya da indirim beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 20.45

Benzinin litresi 20.55

Ankara

Motorin litresi 20.85

Benzinin litresi 20.94

İzmir

Motorin litresi 20.93

Benzinin litresi 20.94

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.