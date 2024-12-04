Benzine indirim geldi, tabela değişti (4 Aralık 2024 güncel akaryakıt, benzin, motorin fiyatları)
Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler, Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Benzine yapılan indirim tabelaya yansıdı. İşte son tarife...
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 97 kuruş indirim yapıldı.
TABELA DEĞİŞTİ
Son olarak 28 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 74 kuruş zam yapılmıştı.
4 Aralık Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI
- Benzin fiyatı: 42.1 TL
- Motorin litre fiyatı: 44.22 TL
- LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin fiyatı: 41.98 TL
- Motorin litre fiyatı: 44.16 TL
- LPG litre fiyatı: 25.49 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin litre fiyatı: 42.53 TL
- Motorin litre fiyatı: 44.80 TL
- LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin litre fiyatı: 42.98 TL
- Motorin litre fiyatı: 45.29 TL
- LPG litre fiyatı: 25.94 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Etiketler: #benzin #benzin indirimi
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