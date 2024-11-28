Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına zam geldi!

Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına zam geldi!

Güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? İşte 28 Kasım 2024 Perşembe günü için benzinin, motorinin ve LPG'nin fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2024 Perşembe, 10:23
Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına zam geldi!

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Yurttaşlar, özellikle motorin ve benzin fiyatlarını yakından takip ediyor.

Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına zam geldi!

Peki, 28 Kasım 2024 tarihi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına zam geldi!

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 43.06 TL

Motorin litre fiyatı: 44.18 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına zam geldi!

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 42.95 TL

Motorin litre fiyatı: 44.12 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına zam geldi!

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43.48 TL

Motorin litre fiyatı: 44.76 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına zam geldi!

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 43.98 TL

Motorin litre fiyatı: 45.25 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL

Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına zam geldi!

BENZİN FİYATLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Geçtiğimiz gece yarısı itibarıyla benzin fiyatlarına 74 kuruşluk bir zam daha yapıldı ve bu artış, akaryakıt fiyatlarının yeniden yükselmesine neden oldu.

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