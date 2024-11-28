Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına zam geldi!
Güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? İşte 28 Kasım 2024 Perşembe günü için benzinin, motorinin ve LPG'nin fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Yurttaşlar, özellikle motorin ve benzin fiyatlarını yakından takip ediyor.
Peki, 28 Kasım 2024 tarihi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
İşte güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 43.06 TL
Motorin litre fiyatı: 44.18 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 42.95 TL
Motorin litre fiyatı: 44.12 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 43.48 TL
Motorin litre fiyatı: 44.76 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 43.98 TL
Motorin litre fiyatı: 45.25 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL
BENZİN FİYATLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?
Geçtiğimiz gece yarısı itibarıyla benzin fiyatlarına 74 kuruşluk bir zam daha yapıldı ve bu artış, akaryakıt fiyatlarının yeniden yükselmesine neden oldu.
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