Benzine indirim yolda: Güncel benzin ve motorin fiyatları (28 Nisan 2023)
Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatları gündemden düşmezken benzine gece yarısından itibaren indirim bekleniyor. 28 Nisan 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 90 kuruşluk indirim bekleniyor.
Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İSTANBUL
Motorin litresi 19.71
Benzinin litresi 21.25
Ankara
Motorin litresi 20.07
Benzinin litresi 21.6
İzmir
Motorin litresi 20.15
Benzinin litresi 21.57
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir'de korkutan yangın!
- Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Atatürk Havalimanı
- Fatih Altaylı: Kimse kızma hakkına sahip değil
- Pucca'nın 6 yaşındaki oğlu 3. kattan düştü
- Polisin sakladığı TÜGVA yazışmaları
- Ruslar Kılıçdaroğlu'nun olası zaferini nasıl yorumluyor?
- AKP'li Bozdağ'dan skandal sözler
- Binali Yıldırım ne diyeceğini şaşırdı
- Ali Babacan'a sorulan soru gündem oldu