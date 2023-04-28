Benzine indirim yolda: Güncel benzin ve motorin fiyatları (28 Nisan 2023)

Yayınlanma: 28.04.2023 - 08:27

Güncelleme: 28.04.2023 - 09:52

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 90 kuruşluk indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İSTANBUL

Motorin litresi 19.71

Benzinin litresi 21.25

Ankara

Motorin litresi 20.07

Benzinin litresi 21.6

İzmir

Motorin litresi 20.15

Benzinin litresi 21.57

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.