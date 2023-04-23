Motorine indirim bekleniyor: Güncel benzin ve motorin fiyatları (23 Nisan 2023)

Yayınlanma: 23.04.2023 - 11:14

Güncelleme: 23.04.2023 - 11:57

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Brent Petrol, bugünkü yüzde 1.22 artışın ardından şu sıralarda 81.76 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 47 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İSTANBUL

Motorin litresi 20.18

Benzinin litresi 21.25

Ankara

Motorin litresi 20.54

Benzinin litresi 21.6

İzmir

Motorin litresi 20.62

Benzinin litresi 20.57