Motorine indirim bekleniyor: Güncel benzin ve motorin fiyatları (23 Nisan 2023)

Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatları gündemden düşmezken motorine salı günü indirim bekleniyor. 23 Nisan 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2023 - 11:14
Motorine indirim bekleniyor: Güncel benzin ve motorin fiyatları (23 Nisan 2023)
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Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Brent Petrol, bugünkü yüzde 1.22 artışın ardından şu sıralarda 81.76 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 47 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İSTANBUL

Motorin litresi 20.18

Benzinin litresi 21.25

Ankara

Motorin litresi 20.54

Benzinin litresi 21.6

İzmir

Motorin litresi 20.62

Benzinin litresi 20.57


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