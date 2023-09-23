Fiat’tan Cumhuriyetin 100. yılına özel seri: 690 bin TL!

Fiat markası Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere, 2007 yılından itibaren Tofaş’ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen ve Türkiye'de hafif ticari araç pazarının en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Fiorino’nun, 100. Yıl Özel Serisi'ni piyasaya sundu.

Tofaş açıklamasına göre, Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak ve bu özel yıldönümünün hatırasını ölümsüzleştirmek üzere tasarlanan Fiorino 100. Yıl Özel Serisi'nde, Türk Bayrağı’ndan esinlenerek yaratılan yeni tasarımsal özellikler ile birlikte aracın iç ve dış tasarımında 100. yıl logo kullanımları yer alıyor.