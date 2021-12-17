Son dakika | Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam

17 Aralık 2021 Cuma, 16:29

EPGİS, akaryakıta gelen yeni zammı açıkladı.

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı motorinde 1 lira 14 kuruş, benzinde 69 kuruş, oto gazda 70 kuruş zamlanacak.

SON FİYATLAR

Böylece benzinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 10,97 TL'den 11,66 TL’ye, İstanbul'da 10,92 TL'den 11,61 TL’ye, İzmir'de 10,99 TL'den 11,68 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 10,36 TL’den 11,50 TL’ye, İstanbul'da 10,30 TL’den 11,44 TL’ye, İzmir'de 10,38 TL’den 11,52 TL’ye yükselecek.

LPG’nin litresi Ankara’da 8,05 TL’den 8,75 TL’ye, İstanbul’da 8 TL’den 8,70 TL’ye ve İzmir’de 7,88 TL’den 8,58 TL’ye yükselecek.