Son dakika | Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam
Son dakika | EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, motorine 1,14, benzinde 0,69, LPG'ye 0,70 kuruş zam geldi.
EPGİS, akaryakıta gelen yeni zammı açıkladı.
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı motorinde 1 lira 14 kuruş, benzinde 69 kuruş, oto gazda 70 kuruş zamlanacak.
SON FİYATLAR
Böylece benzinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 10,97 TL'den 11,66 TL’ye, İstanbul'da 10,92 TL'den 11,61 TL’ye, İzmir'de 10,99 TL'den 11,68 TL’ye yükselecek.
Motorinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 10,36 TL’den 11,50 TL’ye, İstanbul'da 10,30 TL’den 11,44 TL’ye, İzmir'de 10,38 TL’den 11,52 TL’ye yükselecek.
LPG’nin litresi Ankara’da 8,05 TL’den 8,75 TL’ye, İstanbul’da 8 TL’den 8,70 TL’ye ve İzmir’de 7,88 TL’den 8,58 TL’ye yükselecek.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) December 17, 2021
18/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 1,14
Benzinde 0,69
LPG’de 0,70 TL/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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