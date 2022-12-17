Benzinin ardından motorine de zam geldi: Güncel benzin ve motorin fiyatları (17 Aralık 2022)
Son dakika haberi... Akaryakıt piyasasında yaşanan dengesizlik fiyatlara yansıdı. Benzinin ardından motorine de zam geldi.
Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor.
BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?
Benzin fiyatlarına 16 Aralık 1 lira 7 kuruş zam geldi.
Benzinin ardından motorina de zam geldi. Motorinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş arttı.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik bilgisi yok.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 22.75
Benzinin litresi 18.51
Ankara
Motorin litresi 22.95
Benzinin litresi 18.74
İzmir
Motorin litresi 23.02
Benzinin litresi 18.72
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yaptığı ucuz kahramanlık...'
- YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması
- Saraçhane'de 'çArşı' pankartı açıldı! Açıklama geldi
- Soylu'ya sert yanıt!
- Metrocity AVM'de yangın paniği!
- Süleyman Soylu’ya zehir zemberek sözler
- Dev akvaryum patladı ortalık savaş alanına döndü!
- İmamoğlu afişi asan CHP’li başkana gözaltı!
- Haberimize erişim engeli
- 'Uçakta Erdoğan'a İmamoğlu kararı sorulmuş...'