Benzinin ardından motorine de zam geldi: Güncel benzin ve motorin fiyatları (17 Aralık 2022)

Son dakika haberi... Akaryakıt piyasasında yaşanan dengesizlik fiyatlara yansıdı. Benzinin ardından motorine de zam geldi.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2022 Cumartesi, 09:30
Benzinin ardından motorine de zam geldi: Güncel benzin ve motorin fiyatları (17 Aralık 2022)
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Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

Benzin fiyatlarına 16 Aralık 1 lira 7 kuruş zam geldi.

Benzinin ardından motorina de zam geldi. Motorinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş arttı.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik bilgisi yok.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 22.75

Benzinin litresi 18.51

Ankara

Motorin litresi 22.95

Benzinin litresi 18.74

İzmir

Motorin litresi 23.02

Benzinin litresi 18.72

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.


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