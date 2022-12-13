Brent petrolde yükseliş: Benzin ve motorine zam ya da indirim gelecek mi?

13 Aralık 2022 Salı, 10:07

Petrol piyasasında Çin'den gelen salgın önlemlerindeki gevşeme kararlarının yukarı yönlü etkisi görülmeye devam ediyor.

Dün 78,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,38 artarak 79,07 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,11 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Keystone boru hattının kapalı kalması ve dünyanın en büyük ham petrol tüketicisi ABD'de arz endişelerine yol açması etkili oldu.

Kanada'dan ABD'ye günlük 600 bin varilden fazla petrol taşıyan ve sızıntı nedeniyle geçen hafta durdurulan Keystone boru hattının yeniden ne zaman faaliyete geçeceği belirsizliğini koruyor.

Arzın sekteye uğramasının ülkede ham petrol stoklarında düşüşe neden olacağı değerlendiriliyor.

Dünyanın ikinci en büyük ham petrol tüketicisi Çin'de hükümet Covid-19 tedbirlerini gevşetmeye devam edeceği sinyali verirken, ülkede günlük yeni vaka sayısı 8 binin altına geriledi.

Çin'de son olarak Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin yeni bir işareti olarak, ülke içi seyahat etmek için zorunlu olan "mobil seyahat kartı" uygulaması bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı. Bu gelişmeler, ülkede petrol talebinin artacağı beklentilerini güçlendirerek fiyatları yukarı yönlü destekledi.

ABD Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararı öncesi küresel petrol talebine ilişkin piyasalarda oluşan belirsizlik ise fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,23 ile 79,44 dolar aralığının direnç, 79,02 ile 78,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

8 Aralık'ta motorin grubuna 1.88 TL indirim geldi.

Benzin grubuna ise 10 Aralık'ta 75 kuruş indirim geldi.

Kurşunsuz Benzin 9,59 TL/LT 20,19 yüzde 110 Motorin UltraForce 9.36 TL/LT 22,97 yüzde 145 arttı.

Benzin fiyatı 1 yılda yüzde 89, dizel fiyatı 1 yılda yüzde 125 zamlanmış oldu.

Brent fiyatı 1 yılda yüzde 1.44 yükseldi.

Rafineri Marjı 1 yıl öncesi ile benzinde aynı, dizelde ise yüzde 133 arttı.

Benzin son bir ayda yaklaşık yüzde 20 indirim geldi ancak hala geçen yıla göre yaklaşık yüzde 75.77 zamlı.

Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 21.05

Benzinin litresi 17.42

Ankara

Motorin litresi 21.23

Benzinin litresi 17.65

İzmir

Motorin litresi 21.29

Benzinin litresi 17.63

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.